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تسريب معلومات جديدة عن هاتف Galaxy S10 Lite
الجمعة 18 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير إخباري جديد عن الألوان التي سوف يأتي بها هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) Galaxy S10 Lite: النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أطلقته شركة سامسونج في وقت سابق من العام الحالي.
وقال موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار الشركة الكورية: إن علم من مصادره بأن خيارات الألوان للجهاز – الذي يحمل رقم الطراز (إس إم – جي 770 إف) SM-G770F – تشمل: الأبيض، والأسود، والأزرق.
وكانت شركة سامسونج قد أطلقت هواتف (جالاكسي إس 10) بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر، إلى جانب لون خامس هو الأصفر لهاتف (جالاكسي إس10 إي).
وأشار موقع (سام موبايل) إلى أنه لا يُعلم ما إذا كانت سامسونج سوف تُطلق هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) باللونين الأخضر، والأصفر في وقت لاحق، ومع ذلك؛ فسيكون من المثير للاهتمام أن تُطلق الشركة الهاتف باللون اللامع Aura Glow الذي تميز به هاتف (جالاكسي نوت 10). ومن الممكن أن ترغب سامسونج في الحفاظ على ذلك اللون حصريًا لهواتفها الرائدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.