تسريب معلومات جديدة عن هاتف Galaxy S10 Lite

الجمعة 18 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير إخباري جديد عن الألوان التي سوف يأتي بها هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) Galaxy S10 Lite: النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أطلقته شركة سامسونج في وقت سابق من العام الحالي.



وقال موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار الشركة الكورية: إن علم من مصادره بأن خيارات الألوان للجهاز – الذي يحمل رقم الطراز (إس إم – جي 770 إف) SM-G770F – تشمل: الأبيض، والأسود، والأزرق.

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وكانت شركة سامسونج قد أطلقت هواتف (جالاكسي إس 10) بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر، إلى جانب لون خامس هو الأصفر لهاتف (جالاكسي إس10 إي).

وأشار موقع (سام موبايل) إلى أنه لا يُعلم ما إذا كانت سامسونج سوف تُطلق هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) باللونين الأخضر، والأصفر في وقت لاحق، ومع ذلك؛ فسيكون من المثير للاهتمام أن تُطلق الشركة الهاتف باللون اللامع Aura Glow الذي تميز به هاتف (جالاكسي نوت 10). ومن الممكن أن ترغب سامسونج في الحفاظ على ذلك اللون حصريًا لهواتفها الرائدة.