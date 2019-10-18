عاجل.. اتفاق أمريكي تركي على وقف إطلاق النار في سوريا

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقنا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز"، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة وحماية السجون في شمال سوريا ومواجهة داعش.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي أن الوايات المتحدة اتفقت مع تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، مؤكدا على أن الاتفاق مع تركيا أنقذ حياة الملايين. وأكد على أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا.

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