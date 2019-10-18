السيسي يوجه رسالة للمصريين بسبب "الوزن الزائد"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري وخريجي الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، طالبهم فيها بالاهتمام بالعلم والقيم، والمحافظة على وزنهم دون زيادة.
وأضاف السيسي: "الناس بتقول أنت لية تتكلم في الحاجات دي، لو بقت ثقافة عندنا نخلي بالنا من الكلام ده ونراقب أكلنا كويس، ده ينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش".
وتابع السيسي: "لما عملنا اختبار الأمراض السارية، في فحص حملة 100 مليون صحة، فوجئنا بعدد كبير جدا بأوزان زائدة".
ويتحدث الرئيس المصري بشكل مستمر عن مشكلة السمنة والوزن الزائد في مصر، والتي يمكن أن تسبب أمراضا مختلفة.
المصدر: وكالات
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