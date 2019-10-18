آبل تطلق تحديثًا جديدًا لنظامي iOS وiPadOS

آبل تطلق تحديثا جديدا لنظامي iOS وiPadOS

الجمعة 18 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصدرت شركة آبل تحديثًا جديدًا لنظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(آيباد أو إس) iPadOS؛ بهدف إصلاح عدد من المشكلات، وتقديم بعض التحسينات لهواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية.



ويأتي التحديث الجديد – الذي يحمل الرقم 13.1.3 – بعد نحو أسبوعين على إطلاق الإصدار 13.1.2، الذي جاء هو الآخر بعد يومين من الإصدار 13.1.1 الذي أُطلق لإصلاح الثغرة التي تسمح للوحات المفاتيح الخارجية بالحصول على وصول كامل وتنقل البيانات عبر الإنترنت حتى دون إذن المستخدم.

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أما فيما يخص هواتف آيفون، فإن نظام (آي أو إس 13.1.3) يأتي لمعالجة مشكلة كانت تمنع الجهاز من الرنين، أو الاهتزاز للمكالمات الواردة، ولإصلاح المشكلة التي كانت تمنع من فتح الدعوة إلى اجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني، ولإصلاح مشكلة أدى إلى عدم ظهور البيانات في تطبيق الصحة بشكل صحيح أثناء تعديل التوقيت الصيفي.

ومن المشكلات التي يصلحها التحديث الجديد في هواتف آيفون عدم تنزيل تسجيلات تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memos، وفشل التطبيقات في التنزيل، وذلك بعد استعادة النسخة الاحتياطية من (آيكلاود) iCloud في كلتا المشكلتين. كما يصلح التحديث مشكلة منع ساعة آبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، والمشكلة التي تمنع من استقبال الإشعارات على الساعة.