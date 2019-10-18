أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، المسؤولين العراقيين، إلى التعاون من أجل محاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمام المحاكم العراقية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان بشمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل، مركز الإقليم.
وقال لودريان، إن "داعش" لم ينته بعد، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع العراق لمواصلة محاربة التنظيم.
ودعا الوزير الفرنسي، مسؤولي العراق، للتعاون من أجل محاكمة عناصر "داعش" أمام المحاكم العراقية، في إشارة إلى عناصر التنظيم في سجون داخل الأراضي السورية.
بدوره، قال بارزاني، إنه ناقش مع لودريان، "الأوضاع في العراق، ومستقبل العملية السياسية، والعلاقات بين بغداد، وأربيل، وآخر التطورات في المنطقة".
ووصل لودريان، في وقت سابق من مساء الخميس، إلى أربيل، قادما من بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح.
ومن المقرر أن ينهي الوزير الفرنسي زيارته للعراق الجمعة بعد لقاء مقرر مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني.
وتأتي زيارة لودريان، في إطار جهود باريس، لنقل معتقلين من رعاياها في سجون بسوريا، متهمين بالانتماء لـ"داعش" إلى العراق لمحاكمتهم هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو العراق للتعاون بشأن محاكمة عناصر "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.