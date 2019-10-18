الجهاد الإسلامي: مصر تفرج عن فلسطينيين محتجزين لديها وتعيدهم لقطاع غزة

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الخميس، أن السلطات المصرية أفرجت عن فلسطينيين وأعادتهم إلى قطاع غزة مع وفد من الحركة كان يزور القاهرة.
جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على إنهاء وفد الحركة زيارته للقاهرة والتي امتدت منذ الأحد الماضي، برئاسة أمينها العام زياد النخالة.
وقالت: "تم خلال الزيارة الاتفاق على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة".
ولم تكشف الحركة عن عدد المعتقلين، وانتماءاتهم وأسباب اعتقالهم، كما لم يصدر عن القاهرة تعليق فوري حول الموضوع.
وأضاف البيان: "أن الأمين العام أجرى مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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