رئيس أركان قطر يلتقي مسؤولين عسكريين من واشنطن والناتو

الدوحة/ أحمد يوسف / الخليج 365
التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، الخميس، عددا من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، في العاصمة الدوحة.
واجتمع الغانم بمكتبه مع الفريق كارل موندي قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية.
كما التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شارلز هوبز مدير وكالة التعاون الأمني في الجيش الأمريكي.
وفي السياق، استقبل الغانم مع جيوفاني روماني رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إدارة الشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف "الناتو" ببروكسل.
وجرى خلال الاجتماعات "مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".
ولم يرد بيان الدفاع القطرية تفاصيل أخرى حول اللقاءات التي تمت بشكل منفصل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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