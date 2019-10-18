إمام الجمعة بسراوان يشتكي من سوء معاملة الجيش ويطالب بوقف القتل

صحيفة الخليج الالكترونية اشتكى الشيخ الصمد ساداتي إمام الجمعة بمدينة سراوان في بلوشستان المحتلة من قبل إيران من سوء معاملة الجيش والشرطة مع المواطنين في بلوشستان .

وطالب ساداتي بوضع حد لإطلاق النار وقتل المواطنين , مضيفاً بأنهم يعانون من التمييز الطائي الشديد , كما أنهم يطالبون بالمساواة و رفع التمييز.

وأضاف الشيخ الصمد , بأن بلوشستان تعاني من نقص الخدمات الصحية الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث صحية. انشر الخبر :

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