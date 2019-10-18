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النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الرائد بمشاركة امرابط

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

واصل النصر تدريباته استعداداً لمواجهة الرادئد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين يوم السبت المقبل، وشهدت التدريبات مشاركة محترف الفريق المغربي نورالدين امرابط.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات التي بدأت بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق فيتوريا عدداً من التدريبات التكيتيكية، واختتمها بمناورة أجريت على منتصب الملعب.

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