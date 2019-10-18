الهلال يكمل تحضيراته لمواجهة ضمك.. وآلام الركبة تغيب الشلهوب

صحيفة الخليج الالكترونية

أكمل الهلال مساء أمس الخميس تحضيراته لمواجهة ضمك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المران على الجوانب الفنية والتكيتيكة، وطبق مدرب الفريق رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه خلال المواجهة.

ولم يشارك قائد الفريق محمد الشلهوب في التدريبات نظير شعوره بآلام في الركبة، وسيجري المزيد من الفحوصات للوقوف على حالته.

شهد المران متابعة رئيس النادي فهد آل نافل، ودخل لاعبو الفريق لمقر المعسكر تأهباً لمواجهة الغد.