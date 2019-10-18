تركيا ترضخ وتنهي هجومها في سورية

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الخليج - أ ف ب
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سورية بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وقال بنس إن العملية التركية “ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء” الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان استمرت أكثر من أربع ساعات.
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