مجلس الشيوخ الأميركي يدرس تشريعا بفرض عقوبات على تركيا

الخليج - رويترز أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي , الخميس تشريعا يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا. ويستهدف مشروع القرار الذي يبحثه المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عددا من المسؤولين الأتراك ومعاقبة تركيا لشرائها منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا. وتوقع السناتور الجمهوري لينزي جراهام حصول التشريع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من الحزبين. انشر الخبر :

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