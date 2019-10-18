دول الاتحاد الأوروبي توافق على اتفاقية «بريكست»

الخليج - د ب أ وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أمس الخميس على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وتعهدت بتقديم دعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من نوفمبر القادم. انشر الخبر :

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