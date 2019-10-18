“صحة المدنية” تم إخلاء مستشفى الأنصار

صحيفة الخليج الإلكترونية

صرح المتحدث الاعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ، بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس ١٤٤١/٢/١٨ ، و تم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة ، والوقوف على الموقع ، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى .

وعلى الفور تم تنفيذ خطة الطوارىء المعتمدة في مثل هذه الحالات ، بمشاركة عدداً من الجهات ذات العلاقة ، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الإحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة ، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة .

يأتي هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الانصار ،، مع تمنياتنا السلامة للجميع ،،،،