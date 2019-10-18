تأهل 22 طالبا في مشروع ” مدرب المستقبل ” بعسير

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فافي الألمعي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، أسماء الطلاب المتأهلين في مسابقة ” مدرب المستقبل “.
وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة خالد الشهري ، أن المسابقة تأتي لبناء جيل مثقف ومبدع، يسعى لتطوير ذاته وتحقيق رؤية الوطن ، فيما أوضح رئيس قسم البرامج العامة والتدريب فواز الربيعي ، أن التأهيل شمل كلا من : الحسن عبدالله آل محسن من مدرسة الأندلس الأهلية ، وعبدالله علي القرني ، وفواز عبدالله الشهري ، وعادل يحيى الشهري ، وأنس إبراهيم الشهري من مدرسة الأبناء الثالثة ، ومازن إبراهيم عسيري من مدرسة أبي العتاهية ، وسعود منصور آل عامر ، ومحمد خالد الشرفي ، وعلي عبدالله آل نازح ، وعبدالله محمد عبدالله ، وزياد أحمد آل نازح من ثانوية المملكة ، ومحمد يحيى القحطاني ، وخالد سعد أبو طوامي من ثانوية الملك عبدالله ، ومبارك محمد الشهراني من مدرسة الأبناء الثانية ، وعبدالعزيز مشبب آل حماد من مدرسة الإمام الشاطبي ، وعبدالله يحيى الشهراني من مدرسة البيهقي ، ووليد محمد الشهري من مدرسة إشبيلية ، وبدر حسين آل قماش من مدرسة الفيصل ، ومحمد علي الشهري من مدرسة الإمام محمد بن سعود ، وباسل سعيد الشهراني من ثانوية الفتح ، وعبدالعزيز مشبب القحطاني من مدرسة نعمان ، ونواف سعيد الشهراني من مدرسة صقلية
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