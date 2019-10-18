الان تتابع ما هي المميزات المتوفرة في التحديث الجديد لنظام أبل؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أطلقت شركة “أبل” الأميركية، الأربعاء، تحديثا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس، وذلك لإصلاح بعض المشكلات، وتوفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.
ويحمل الإصدار الجديد الرقم 13.1.3، حيث أنه يعالج مشكلة غياب الرنين أو الاهتزاز في هواتف آيفون عند ورود مكالمات، هذا إلى جانب عدم القدرة على فتح الدعوة لاجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني.
كذلك يصلح التحديث الجديد، فشل التطبيقات في التنزيل عقب استعادة النسخة الاحتياطية من “آيكلاود”، وعدم تنزيل تسجيلات تطبيق Voice Memos، ويعالج أداء بدء التشغيل للتطبيقات التي تستخدم Game Center.
وأشار موقع مجلة “فوربس” الأميركية، إلى أن التحديث يحل مشكلة منع ساعة أبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، واستقبال الإشعارات على الساعة، ومشكلة انقطاع الاتصال بالبلوتوث.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحلها تحديث آيباد أو إس 13.1.3 للحواسيب اللوحية، فهي تتضمن استعادة النسخة الاحتياطية والارتباط باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي المميزات المتوفرة في التحديث الجديد لنظام أبل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.