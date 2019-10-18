الإمارات: الأوضاع الإقليمية المقلقة تتطلب التضامن العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدعوات المتكررة لدولة الإمارات لإقامة مركز عربي معتدل، ضرورية في الوقت الراهن، مؤكداً أن العدوان التركي على سوريا لن يضيف إلا المأساة الإنسانية، ومن الضروري أن تشارك الدول العربية من أجل السلام والاستقرار.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس الخميس، إن «البيئة الإقليمية المضطربة تتطلب وجود التضامن العربي والقواسم المشتركة والمقبولة من قبل الدول العربية»، مضيفاً: «الآن أكثر من أي وقت مضى، الدعوات المتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة مركز عربي معتدل، فعالة وضرورية في هذا الوقت تحديداً». وأكد أن «تغيير المعايير الدولية والعدوان الإقليمي تجاه الدول العربية لم يعد مقبولاً»، لافتاً إلى أن «احترام السيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون العربية يتطلب تعاوناً عربياً نشطاً لإحباط هذه التحديات».

وأوضح قرقاش أن «سوريا قبل كل شيء هي مأساة عربية ومضاعفاتها المحيطة بهذه الحلقة الحزينة تثبت أن الدور العربي النشط ضروري»، لافتاً إلى أن «العدوان التركي لن يضيف إلا مزيداً من المأساة الإنسانية، ومن الضروري أن تشارك الدول العربية من أجل السلام والاستقرار».

من جهة أخرى حذر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، من الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها العمليات العسكرية التركية، وما يمكن أن تتسبب فيه من إشعال مزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية في المنطقة.

وأفادت الأمانة العامة ، في بيان أمس، بأن أبو الغيط استقبل تشاي جون المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط الذي يزور القاهرة، حيث تم استعراض الوضع الحالي في المنطقة العربية، وما تمر به من أزمات صعبة معقدة، مركزاً بشكل خاص على ما تشهده الدول العربية من تدخلات غير مسبوقة في شؤونها الداخلية من جانب قوى إقليمية كإيران وتركيا، وبالذات في ما يتعلق بالعدوان التركي على الأراضي السورية، حيث عبر المسؤول الصيني عن تطابق في الرؤى حيال هذا الموضوع، خاصة في ضوء القلق من تداعيات هذا التدخل التركي على الجماعات الإرهابية.

إلى جانب ذلك، رحبت مصر، الخميس، بالجهود الأمريكية لوقف العدوان التركي على شمالي سوريا. مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية، إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم، لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنها تتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن العدوان من تداعيات خطرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح، ونزوح عشرات الآلاف، فضلاً عن التأثيرات السلبية البالغة لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأكد البيان أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.