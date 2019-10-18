الضغط الأمريكي «يُجمد» العدوان التركي على سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الولايات المتحدة وتركيا أمس الخميس، على وقف إطلاق النار في سوريا، على أن ينسحب المقاتلون الأكراد إلى ما وراء منطقة بعمق 20 كيلومتراً على طول الحدود، على أن ترفع واشنطن عقوباتها عن تركيا، بيد أن مسؤولاً تركياً أكد أن بلاده حصلت على كل ما طلبته. وفي الوقت نفسه أوضح وزير الخارجية التركي أن ما تم التوصل إليه ليس هدنة لكنها قانونياً يجب أن تكون بين طرفين شرعيين، في إشارة إلى أن قوات حماية الشعب الكردية إرهابية لا تعترف بها أنقرة، وشدد على أن الاتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين الأكراد وتدمير أسلحتهم الثقيلة.

وبعد مباحثات مطولة بين مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، قال الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، إن «أنباء عظيمة ترد من تركيا». وقال ترامب على تويتر: «الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح».

وأعلن بنس في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن تركيا ستنهي هجومها في سوريا بعد انسحاب القوات الكردية. وأضاف أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية شمالي سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام (120 ساعة)، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وكان بنس التقى الرئيس التركي، أمس الخميس، وأجريا محادثات استمرت أكثر من أربع ساعات، في إطار مهمة أمريكية لإقناع تركيا بوقف الهجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال بنس إن ما تم الاتفاق عليه سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا، ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد. وأكد أن أمريكا لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا، وقال إنها تلقت ضمانات من وحدات حماية الشعب الكردية السورية بانسحاب منظم.

وأشار إلى أن أمريكا تعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج منطقة بعمق 20 ميلاً في سوريا. وأفاد بأن انسحاب القوات الكردية بدأ بالفعل.

وقال بنس إن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية عن تركيا بعد تنفيذ الاتفاق. من جهته قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن هناك كثيراً من العمل الذي يتعين القيام به في المنطقة.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس ترامب قد يلغي دعوة إلى أردوغان لزيارة البيت الأبيض، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات في أنقرة. وقال مايك مالفاني للصحفيين إن الزيارة «لا تزال على جدول المواعيد» مضيفاً: «لكنني أعتقد أنها مسألة تتطلب الانتظار».

وأضاف: «أعتقد أن الرئيس كان واضحاً جداً بشأن ما يريد أن يراه من الرئيس أردوغان». من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الاتفاق تم مع أمريكا على أن القوات التركية هي التي ستسيطر على المنطقة الآمنة في سوريا، وأكد أن هذا ليس وقفاً لإطلاق النار، موضحاً أن الهدنة تعقد بين جانبين مشروعين فقط. وأشار إلى تركيا أوقفت العملية العسكرية فقط من أجل مغادرة المنظمة الإرهابية للمنطقة الآمنة، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد أننا اتفقنا مع أمريكا على جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتدمير مواقعها. وفي سياق متصل أكد مسؤول تركي ل«رويترز» أن تركيا «حصلت على ما تريد بالضبط من الاجتماع».(وكالات)