وزير التعليم الموريتاني يستقبل وفد «العربية للمسرح»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل وزير التعليم الثانوي في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أبيه وفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة إسماعيل عبد الله؛ حيث شرح طبيعة عمل الهيئة ومشاريعها؛ لتطوير المسرح العربي عامة، والمسرح المدرسي على وجه الخصوص، مشيراً إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لموريتانيا؛ بهدف خلق حركة مسرحية واعدة.

وأشار عبد الله إلى مشروع المسرح المدرسي، الذي انطلق منذ عشر سنوات، وأصبح رافداً أساسياً للحركة المسرحية الموريتانية.

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