شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة استيطانية مسعورة تستبيح الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب، أمس، 55 فلسطينياً بينهم أربعة أطفال، واعتقل 14 مواطناً بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال «الإسرائيلي» ومستوطنين، محافظات القدس ورام الله والبيرة ونابلس، وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم، في حين دنس مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في وقت أصاب الاحتلال فلسطينياً بذريعة محاولة تنفيذه عملية دهس قرب مدينة رام الله. واسقط الاحتلال طائرة فلسطينية مسيّرة في غلاف قطاع غزة، كما استهدف الصيادين في عرض بحر القطاع.

ففي نابلس، أصيب 51 فلسطينياً بينهم أربعة أطفال رضع بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، قبيل اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرقي نابلس.

وفي رام الله، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، أحدهما بجروح بليغة بزعم تنفيذه عملية دهس، قرب مخيم الأمعري في رام الله. وأعلن الجيش «الإسرائيلي» أنه أطلق النار على شاب في العشرينات من العمر وأصابه بجروح خطرة بذريعة محاولته دهس جنود قرب مخيم الأمعري. وزعم الجيش أن الشاب حاول دهس مستعربين ثم ترجل من سيارته وحاول مهاجمة الجنود بسكين قبل أن يُطلقوا عليه النار ويصيبونه بجروح، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى «هداسا» لتلقي العلاج.

وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله بالضفة. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين استعداداً للمشاركة في مسيرة سلمية رفضاً لمصادرة أراضٍ لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وفي القدس اقتحم نحو 814 مستوطناً بينهم طلبة معاهد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية. كما شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين «الحماية» للمستوطنين.

وأعلن جيش الاحتلال، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار قرب السياج الأمني المحاذي لجنوبي قطاع غزة. وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان: «قبل قليل عثرت قوات الجيش على طائرة مسيّرة في منطقة السياج الأمني جنوبي قطاع غزة. لقد تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش». ولم تعلن أي جهة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن الطائرة. (وكالات)