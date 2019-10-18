رعاية «الطيار» لبطولة أبوظبي لصيد الكنعد تستهدف «جينيس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، تم الإعلان عن أغلى وأكبر صفقة لرعاية بطولة صيد أسماك الكنعد؛ وذلك على هامش «معرض أبوظبي للقوارب واليخوت».

وسيرعى فريق الطيار بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل في جولاتها الثلاث للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 بمبلغ يقدر بمليون و300 ألف درهم، هي مكافأة المراكز الأولى في كل جولة، إضافة إلى جائزة عبارة عن زورقي صيد، هي جائزة الأول في موسم فئة الكنعد والأول في فئة السكل.

جاء إعلان تفاصيل الصفقة الضخمة بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام ورواد المعرض الذي شهد في يومه الأول حضور الآلاف من المهتمين.

تأتي رعاية فريق الطيار للبطولة في موسمها الثاني؛ كي يؤكد الالتزام والواجب الوطني للفريق في حدث يجتذب مشاركة الآلاف من الشباب، ويسهم في تأصيل هواية جميلة للصيد ولإحدى أشهر الأسماك التي ارتبطت باسم الإمارات قديماً وحديثاً.

وجاء الإعلان عن الصفقة بإزاحة الستار عن لوحة ضخمة حملت تفاصيل الرعاية للحضور، إضافة إلى توقيع العقد بين الطرفين خلال لحظات الإعلان عن الصفقة.

ويعتزم منظمو البطولة وراعي الحدث التواصل مع موسوعة جنيسن للأرقام القياسية؛ من أجل تسجيل صفقة رعاية البطولة، وإدراجها في الموسوعة كأحد أكبر أرقام رعاية بطولة صيد أسماك على مستوى المنطقة، ومستوى العالم أيضاً، وفي حال تم تحقيق ذلك فإن الرقم سيشكل نجاحاً للإمارات وللبطولة أيضاً.

شكر خاص

من جهته، توجه سالم الرميثي مدير عام «نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية» بالشكر إلى فريق الطيار وإلى «مؤسسة هزاع محمد بن ربيع المهيري»، وأكد أن رعاية الفريق للبطولة تؤكد حرص أهم المؤسسات الوطنية في الدولة على أن يكون لها تواجدها وحضورها ضمن الأحداث التي تعنى بالموروث البحري، وأهمية المحافظة عليه.

وأبدى الرميثي فخره الكبير بأن يكون النادي حاضناً لأكبر بطولة من ناحية الجوائز المادية للصيد؛ حيث قال: سيكون أمامنا مسؤولية كبيرة في أن نظهر بالبطولة في الصورة الأمثل، والتي تعطيها حقها بأن تكون الأعلى من ناحية الجوائز المادية، ونعد المشاركين بأن يجدوا تميزاً وتفوقاً فنياً في المنافسة التي سيكون لها حضور كبير في مجتمع النواخذة والبحارة والمتلهفين؛ لإبراز موهبتهم في هذا المجال.

وكشف الرميثي عن توقعات اللجنة المنظمة بأن يكون عدد المشاركين ضخماً في المنافسة خاصة وأن البطولة قد شهدت في الموسم الماضي مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف بحار في بعض الجولات، وتوقع أن يزيد العدد هذا الموسم وبشكل أكبر ابتداء من الجولة الأولى للحدث في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقال: نتوقع أن يزيد عدد المشاركين هذا الموسم وأن نصل لأرقام قياسية، خاصة وأن المشاركة لن تقتصر على أبناء الإمارات فقط وإنما ستمتد إلى مشاركة المقيمين أيضاً وكل من يرغب في الانضمام للمسابقة.

الرعاية الأكبر

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وهنأ عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نادي أبوظبي البحري وفريق الطيار على الشراكة الاستراتيجية والتي تعكس الرؤية الحكيمة بأهمية تنظيم وإقامة هذه البطولة التي تعنى بنشر ثقافة الصيد وأهميته في التراث الإماراتي، وقال: نفخر بهذه الرعاية التي تعد الأكبر على مستوى بطولات الصيد في المنطقة، ونفخر أكثر بالشراكة بين النادي وفريق الطيار، تنظيم البطولة وإقامتها هو جزء مهم جداً من الموروث الثقافي لدينا خاصة وأن صيد هذا النوع من الأسماك متأصل في تاريخ الأجداد.

وأكد العواني أن إقامة مثل هذه البطولة هو واجب والتزام، خاصة وأنها تنتقل للأجيال القادمة، وبالتالي المحافظة على الهوية والبطولة بشكل سليم من جيل لآخر.

فخر وسعادة

توجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار بالشكر وجزيل العرفان إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وكشف عن الفخر والسعادة الكبيرة بأن يكون فريق الطيار داعماً وراعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل في نسختها لهذا الموسم، وأن يرتقي بها؛ كي تكون الأكبر من ناحية الجوائز على مستوى الشرق الأوسط، وقال: يؤمن فريق الطيار بأهمية المشاركة في دعم التراث وإحياء الموروث القديم للأجداد في مختلف البطولات والأنشطة التي تعنى بزيادة الوعي بأهمية التراث، وصيد الكنعد هي رياضة قديمة وهواية كانت باباً للعيش للأجداد في الزمن الغابر، ونريد أن نحافظ على هذا الموروث، وأن نساهم في استمراره وحضوره لدى الأجيال، وأن تبقى لحظات الصيد اليدوية حاضرة وبقوة في الأذهان ولا تفنى خاصة مع التطور الكبير الذي نشهده حالياً في مجال الصيد.

وأكد هزاع أن الشراكة مع نادي أبوظبي البحري هذا الموسم ستكون مثمرة خاصة برعاية ثلاث جولات كاملة للكنعد والسكل وستقام على فترات متباعدة خلال الموسم، وقال: حرصنا على الحضور مع النادي في الصورة وأن نرسخ أهمية وقوة هذه المنافسة لدى كل المشاركين.

وشدد هزاع على أهمية حضور فريق الطيار في مختلف المناسبات التي تعنى بالتراث البحري وأيضاً المحافظة على البيئة وأيضاً التي تنقل الموروث عبر الأجيال وقال: لدينا خطة متكاملة خلال الموسم بدأنا بها مسبقاً مع عدد من الأنشطة والبطولات، وسيستمر فريق الطيار في تقديم مفاجآته قريباً؛ بحيث يكون داعماً قوياً لأنشطة عديدة خلال الموسم.



3 جولات

اعتمدت اللجنة المنظمة للمسابقة مواعيد ثلاث جولات خاصة ببطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، تنطلق الأولى في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتستمر لأربعة أيام، وتنطلق الثانية في 23 يناير/ كانون الثاني 2020 وتم تحديد موعد انطلاق الجولة الثالثة في شهر مارس/آذار.

وكانت اللجنة اختارت المواعيد كي تتناسب مع موسم الصيد لسمك الكنعد والسكل.