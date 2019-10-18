بطاقتان ذهبيتان في جولة «شاعر المليون» بالكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول، ثالثة جولات لجنة تحكيم الموسم التاسع من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تقام في الكويت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إن جولة مقابلة الشعراء في الكويت هي المحطة الثالثة من هذا الموسم للوصول إلى المبدعين في عالم الشعر النبطي، ومنحهم الفرصة الكافية للمشاركة أمام شعراء الوطن العربي، وتسليط الضوء على ما يمتلكونه من قدرات تستحق التقدير.

وأضاف المزروعي أن جولة الكويت تحتل في كل موسم مكانة مميزة من حيث حجم المشاركة الكبيرة من الشعراء، وكذلك الأداء المميز الذي يقدمه الشعراء أمام لجنة التحكيم، وتوقع أن تكون هذه الجولة بمستوى أقوى من المواسم السابقة، فلقد كانت نسبة التسجيل مرتفعة، والحضور مميزاً منذ صباح اليوم الأول، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشتركين في البرنامج.

من جانبه قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم البرنامج، إن مستويات الشعراء مميزة، وقد استطاع اثنان من الشعراء لفت انتباه لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية، وحصلا على بطاقتين ذهبيتين.

وأوضح العميمي أن هناك العديد من الشعراء المميزين يشاركون لأول مرة، وهناك جيل شعري جديد في هذا الموسم قادر على المنافسة بقوة.