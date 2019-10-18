مهمة تاريخية لـ «البرتقالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران من جديد بعد فترة توقف دامت أسبوعين بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يشهد اليوم الأول إقامة مباراتين، تجمع الأولى الظفرة مع عجمان، ويسعى من خلالها «البرتقالي» للفوز ونيل الصدارة، وهي وان كانت مؤقتة، لكنها ستكون الأولى في تاريخ مشاركته بالدوري، بينما يلتقي في الثانية اتحاد كلباء مع الفجيرة.

في اللقاء الأول، يتحول عجمان ثالث الترتيب العام (7 نقاط) إلى استاد حمدان بن زايد ليحل في السادسة والنصف مساء ضيفاً على الظفرة الثامن (4 نقاط).

ويبحث «البرتقالي» عن نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المربع الذهبي، بعدما بلغ المركز الثالث في المرحلة السابقة بالوصول إلى النقطة السابعة.

واستهل عجمان الموسم بأفضل صورة ممكنة بالتعادل مع بني ياس في المرحلة الأولى، قبل أن يتغلب على النصر والوصل بنتيجة واحدة 1-صفر.

ويعول الفريق البرتقالي على تميز عناصره الأجانب، بعدما سجل الوافد الجديد تراولي هدف الانتصار على الوصل، ومعه المتميز البرازيلي فاندر فييرا والغاني واسو الذي يمتلك في جعبته ثلاثة أهداف حتى الآن، بينما سيكون في وسع المدرب الرمادي الرهان على خدمات محمد الشحي في وسط الميدان بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه عقب نيله بطاقة حمراء «خاطئة» في لقاء الوصل.

ولن يتوانى المدير الفني المصري أيمن الرمادي في تحفيز عناصر تشكيلته من أجل نسيان النتائج الإيجابية، ووضع الفوز على المضيف هدفاً نصب أعينهم بما قد يساعدهم على اعتلاء الصدارة ولو ل 24 ساعة.

ويدرك الضيف صعوبة الامتحان اليوم أمام المنافس الذي ذاق طعم النصر الأول هذا الموسم على حساب العميد في المرحلة السابقة بهدفين مقابل هدف.

وشكل الفوز على النصر دفعة كبيرة ل«فارس الظفرة» الذي تمكن من استغلال الهجمات المرتدة بالشكل الأمثل، وهو الأسلوب الذي قد يعتمده في مباراة اليوم وفق مقولة «ما تربح به العب به».



اتحاد كلباء- الفجيرة



يستقبل اتحاد كلباء الأخير (صفر من النقاط) في التاسعة مساء اليوم ضيفه الفجيرة الخامس (6 نقاط) في بداية رحلة المدير الفني الأوروغوياني خورخي داسيلفا مع «النمور».

ويأمل الفريق الأصفر والأسود تحقيق فوزه الأول في المسابقة أملاً في ترك قاع الترتيب، وفي الموسم بشكل عام بعدما أضاع بوصلة الانتصارات في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي.

واستهل الفريق الموسم بشكل سلبي، ليفشل في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، علماً أنه تخلى عن مديره الفني الإيطالي فيفياني بعد الخسارة في المرحلة الثانية أمام الشارقة.

ويأمل المدرب الجديد خورخي داسيلفا أن يتمكن من إشراك الثلاثي الأجنبي الدولي الأردني ياسين البخيت والمجري جوجاك والتوغولي مابالا بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في أيام الفيفا.

ولن يكون أمام الفريق من خيار سوى تحقيق الفوز، رغم صعوبة المهمة أمام «الذئاب» الذين عرفوا حلاوة الفوز مرتين هذا الموسم، لتنجح كتيبة المدير الفني الجزائري مجيد بوقرة في الوصول إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وتتمثل فعالية الفريق الضيف في تألق البرازيلي غابرييل الذي سجل ثنائية في شباك خورفكان في المرحلة السابقة، في الوقت الذي يأمل المدرب الجزائري أن يكون الليبيري جيبور في أتم الجاهزية بعد مشاركته مع منتخب بلاده قبل أيام.

وكسب الفجيرة جرعة أكبر من الثقة بالتغلب يوم السبت الماضي على حتا بهدف البرازيلي جوناثان بينتيز.

كلباء يريد افتتاح حصاد الموسم أمام الفجيرة