شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل باقٍ مع أرسنال حتى 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيبقى صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل مع ناديه أرسنال حتى نهاية عقده «في صيف 2021»، بحسب ما قال في حديث صحفي، برغم عدم استخدامه أساسياً من قبل مدربه الإسباني أوناي ايمري.
وقال اللاعب الدولي السابق: «ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه»، معلقاً على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولم يشارك أوزيل أساسياً منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق «المدفعجية»، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019 «قد تمر في ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سبباً للهرب ولن أقوم بذلك».
ومنذ وصوله في عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب إيمري.
وكان إيمري أعلن مؤخراً أن أوزيل لا يلعب أساسياً لأن «آخرين يستحقون أكثر منه».
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