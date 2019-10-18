وفد لجنة كويتية يشيد بدعم الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد وفد لجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية، أثناء زيارته لمقر الاتحاد النسائي العام أمس، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة والعمل على تمكينها وريادتها في دولة الإمارات.

وقال الوفد: إن الاتحاد النسائي العام يقوم بدور مهم في وضع الخطط والبرامج التي تؤهل المرأة الإماراتية لأخذ دورها في المجتمع، وقد تحقق لها ذلك ووصلت إلى أرفع المناصب في الدولة.

ورحبت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بلجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية، وقالت - في تصريح لها بهذه المناسبة - إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تتابع باستمرار أنشطة المرأة في الإمارات وتعمل دائما على توفير كل الفرص لها وقد أثبتت المرأة الإماراتية نجاحا باهرا في مختلف القطاعات التي تعمل بها.

واستقبلت أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد، وفد اللجنة الكويتية، ثم قام الوفد ترافقه موظفات من الاتحاد النسائي، بجولة في قاعة الجوهرة.

كما زار الوفد أقسام الاتحاد والمعرض الدائم لإدارة الصناعات التراثية والحرفية، والذي يهدف إلى إبراز تراث دولة الإمارات والمحافظة عليه من الاندثار.

واختتمت الزيارة بتكريم لجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية للاتحاد النسائي العام وتقديم درع له تقديرا لجهوده ودعمه للمرأة الإماراتية. (وام)