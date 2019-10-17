إشادات أولياء الأمور  بعد إدراج الذوق العام ضمن مناهج التعليم السعودي

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية - التعليم السعودية

الخليج 365 - وكالات

أشاد العديد من المواطنين والمغردين بجهود وزارة التعليم في غرس ثقافة الذوق والاحترام ودعم السلوك القويم بين الطلاب.

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جاء ذلك في تعليق على جهود الوزارة في تربية النشء، بعد إدراج الذوق العام في المناهج، حيث أكد المغردون أن هذه الجهود يشكرون عليها.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أكدت في بيان سابق لها أن التعليم يمثل أحد أهم مصادر بناء الذوق العام في المجتمع، وتعزيزه كسلوك بين أفراده، وتنميته عبر الأجيال، بما يحقق انعكاسات إيجابية في خلق الشخصية الوطنية التي ترتقي بذوقها في التعامل مع محيطها، ويكون لها أثر في بناء صورة جديدة عن المجتمع.

وتؤكد مناهج التعليم على احترام الذوق العام، وتبنيه كثقافة تضمنتها الكتب الدراسية في جميع المراحل، كالتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية، واحترام الأنظمة والقوانين العامة في شتى مجالات الحياة، حيث تضمن منهج المهارات الحياتية في نظام المقررات الثانوي موضوعات ( تطبيق النظام والمحافظة عليه، الذوق العام، الوطنية والمواطنة، المسؤولية، التطوع)، وتأتي تحت تنمية الوعي المجتمعي والولاء الوطني، مؤكدة على أهمية إكساب المتعلم مقومات التنشئة التي تُسهم في إيمانه بوطنه، فيصبح مواطنًا يحرص على النظام ويشعر بمسؤوليته في تطبيقه، وتزوّده بالمعارف والقيم والاتجاهات التي تنمي عنده معنى الانتماء والهوية الإسلامية، وتعمل على الارتقاء بذوقه العام في سلوكه الذي يساعده في كيفية التعامل مع الآخرين واحترامهم وتفهم وجهات نظرهم، وضرورة المشاركة الفعالة بتحمُّل المسؤولية في الظروف المحيطة به في بيته ومدرسته ومجتمعه.