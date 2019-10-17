دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Arlo تطلق جرس ذكي بكاميرة مدمجة لتسجيل الفيديو بسعر 150 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق جرس Arlo Video Doorbell الذكي اليوم ليجلب دعم أفضل للمستخدمين من خلال كاميرة مراقبة مدمجة في جرس ذكي، والتي تقدم رؤية كاملة بنطاق أكبر خارج الباب.

كشفت Arlo عن جرس Arlo Video Doorbell الذكي الذي يقدم مميزات جديدة للمستخدمين، حيث يدعم الكشف عن رؤية كاملة خارج أبواب المنزل والتي تنتقل إلى الهاتف الذكية عبر Wi-Fi عند الضغط على الجرس مباشرة.

ويتيح لجرس Arlo Video Doorbell الذكي الرد على الطرف الأخر من خلال إختيار أحد الرسائل المسجلة مسبقاً، حيث تشير إحداها إلى ” ترك الطرد أمام الباب”، بينما تشير الرسالة الأخرى إلى “الإنتظار إلى أن يتم فتح الباب”، كما يمكن بدء محادثة صوتية بين الطرف الأخر والمستخدم.

أيضاً يأتي جرس Arlo Video Doorbell بإنذار مدمج يتم تنشيطه بشكل تلقائي عند محاولة إخراج الجرس من الحائط، كما يعمل على إطلاق صوت تنبيهي للتحذير عن بعد.

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ويدعم الجرس تسجيل فيديو بدقة 1536 في 1536 بدقة HDR، مع دعم الرؤية الليلية، والتكبير الرقمي حتى 12 مرة، مع مستشعر للكشف عن الحركة مع تنبيهات وتسجيلات.

ومن المقرر أن يتوفر جرس Arlo Video Doorbell بسعر 150 دولار، كما يأتي بنسخة تجريبية لخدمة التسجيلات لمدة تصل إلى 30 يوم، والتي تأتي بإشتراك شهري بقيمة 3 دولار بعد العرض المجاني لمدة 3 أشهر.

المصدر

هذا الموضوع Arlo تطلق جرس ذكي بكاميرة مدمجة لتسجيل الفيديو بسعر 150 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.