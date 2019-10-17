دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإنستقرام يجلب ميزة جديدة لدعم حماية خصوصية المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة الفيس بوك اليوم عن جلب ميزة جديدة للإنستقرام تتيح من خلالها للمستخدمين التحكم في البيانات التي يتم مشاركتها خارج تطبيق الإنستقرام.

واجهت شركة الفيس بوك خلال الفترة الماضية الكثير من الإنتقادات حول ضعف معايير حماية بيانات المستخدمين في تطبيقات الشركة، وهو السبب الرئيسي لتركيز الفيس بوك في الفترة الأخيرة على تحسين ودعم معايير الحماية في تطبيقات الشركة من خلال إضافة أدوات جديدة تعمل على حماية بيانات المستخدمين.

وقد أعلنت الفيس بوك اليوم عن جلب ميزة جديدة للإنستقرام يمكن من خلالها تحديد البيانات التي يوافق المستخدم على مشاركتها مع الخدمات والتطبيقات الأخرى التي تقترن بتطبيق الإنستقرام، وذلك من خلال إزالة تصريح إمكانية الوصول الذي تم الموافقة عليه للخدمات والتطبيقات.

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أيضاً من المقرر أن يعمل التطبيق على تحديث الشاشة عند تصريح المستخدم بمشاركة البيانات الخاصة به في الإنستقرام عبر التطبيقات والخدمات الأخرى، حيث تقدم الواجهة تفاصيل أكثر عن التطبيق الذي تم التصريح له بإستخدام البيانات، مع تفاصيل عن كم ونوعية البيانات التي يمكن للخدمات الأخرى الوصول إليها.

وستدعم هذه الميزة المستخدمين في التعرف بشكل أوضح على البيانات التي سيتم مشاركتها مع التطبيقات والخدمات الأخرى، ومن المقرر أن تنطلق الميزة الجديدة للمستخدمين خلال ستة أشهر، ومن ثم سيتاح للمستخدمين التحكم في الميزة بسلاسة عبر إعدادات التطبيق.

المصدر

هذا الموضوع الإنستقرام يجلب ميزة جديدة لدعم حماية خصوصية المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.