دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن جوجل لن تطلق هاتف Pixel 4 في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد اليوم على قرار جوجل بتخطي إطلاق هواتف Pixel 4 في السوق الهندي نتيجة لمشاكل ظهرت في ترخيص تقنية رادار Motion Sense في الإصدارات الجديدة.

يعد السوق الهندي أحد أكبر الأسواق العالمية في مبيعات الهواتف الذكية، إلا أن العقبات التي واجهت جوجل في ترخيص تقنية رادار Motion Sense في هواتف Pixel 4 الجديدة أدى إلى قرار عملاق البحث بتخطي إطلاق الإصدارات الجديدة في السوق الهندي.

قدمت جوجل تقنية رادار Motion Sense في هواتف Pixel 4 والتي عرفت سابقاً في مشروع Soli، حيث تدعم التقنية العمل مع أطياف بتردد 60GHz، إلا أن جوجل فشلت في الحصول على ترخيص لهذه التقنية في السوق الهندي.

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ولقد قررت جوجل سابقاً لشحن الهواتف إلى سوق اليابان دون تقنية رادار Motion Sense والتي تصل إلى الهواتف في ربيع عام 2020، لذا فإن رغبة جوجل في إطلاق الهواتف مع هذه التقنية في الهند يثير الكثير من التساؤلات.

من جانب أخر تنتشر الكثير من الهواتف المتوسطة من سامسونج، شاومي، وVivo أيضاً في السوق الهندي، وهي إصدارات تتميز بتسعير جيد مقارنة بهواتف الأيفون من ابل أو Pixel من جوجل.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن جوجل لن تطلق هاتف Pixel 4 في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.