ارتقاء 71 شهيدا من الجيش الوطني السوري منذ انطلاق "نبع السلام"

تل أبيض/ الخليج 365

ارتقى من الجيش الوطني السوري 71 شهيدا خلال معارك عملية "نبع السلام"، منذ انطلاقها في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويواصل الجيش الوطني السوري، المشاركة في العملية في يومها التاسع والقتال ضد الإرهابيين.

واستشهد 7 جنود من الجيش الوطني السوري، وأصيب 20 آخرون، الخميس، خلال المعارك العنيفة ضد إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، بريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمالي سوريا، بحسب مراسل الخليج 365.

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وبهذا يرتفع عدد شهداء الجيش الوطني السوري من 64 إلى 71، والمصابين إلى 207، منذ انطلاق العملية.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.