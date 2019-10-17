نبع السلام.. المدنيون يواصلون العودة إلى منازلهم في "تل أبيض"

تل أبيض/ الخليج 365

تشهد مدينة "تل أبيض" السورية والقرى التابعة لها عودة متواصلة للمدنيين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم، وذلك عقب تحريرها في إطار عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات.

ومنذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري؛ للقضاء على الممر الإرهابي المراد تأسيسه في حدود تركيا الجنوبية، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ومع تحرير "تل أبيض" من الإرهاب في اليوم الخامس للعملية، بدأ المدنيون بالعودة إلى منازلهم، وسط تدابير أمنية لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويعمل جنود الجيش الوطني السوري، على طمأنة المدنيين في المنطقة، وتقديم ضمانات لهم، من خلال شرح أهداف عملية "نبع السلام".

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وقبل 3 أيام، بثّت الخليج 365 على الهواء مباشرة الأوضاع في "تل أبيض"، وعودة الحياة اليومية للسكان إلى طبيعتها في أجواء من الهدوء والأمن.

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وأطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.