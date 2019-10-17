عمران خان يبحث مع رئيس الأركان العماني الأوضاع في جامو وكشمير

مسقط/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، مع رئيس أركان القوات المسلحة بسلطنة عمان، أحمد بن حارث النبهاني، في إسلام آباد، الأوضاع بإقليم جامو وكشمير.

جاء ذلك وفق وكالتي الأنباء الباكستانية والعمانية الرسميتين.

وحسب وكالة الأنباء الباكستانية، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية والثنائية، خاصة الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

وأكد خان حرص بلاده على توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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بينما قالت وكالة الأنباء العمانية، إن الجانبين بحثا عددًا من مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

كما فرضت نيودلهي، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، وهو ما زاد من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.

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