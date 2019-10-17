الأحد القادم.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه سيتم البدء يوم الأحد المقبل بتطبيق قرار ضوابط الحماية من ‫التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.