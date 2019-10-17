“الإسلامية” تؤجل التقديم على وظائفها الهندسية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل استقبال الطلبات للوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلنت عنها أول أمس وذلك إلى وقت لاحق.

وأوضحت “الوزارة” أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ حيث تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.

يذكر أن الإعلان السابق عن الوظائف الشاغرة كان قد حدد يوم الأحد القادم موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية.