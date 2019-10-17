- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل استقبال الطلبات للوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلنت عنها أول أمس وذلك إلى وقت لاحق.
وأوضحت “الوزارة” أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ حيث تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.
يذكر أن الإعلان السابق عن الوظائف الشاغرة كان قد حدد يوم الأحد القادم موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر “الإسلامية” تؤجل التقديم على وظائفها الهندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.