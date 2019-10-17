«نوبل» تضل الطريق إلى أديب عنصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وضعت بورصة التكهنات اسم الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، في آخر قائمة المرشحين للفوز بجائزة نوبل، هذا العام 2019، وكأن الأمر لا يخلو من واجب روتيني، تجاه كاتب ظل اسمه مدرجاً على قوائم الترشيح، منذ ثمانينات القرن الماضي، لكنه هذه المرة توج فائزاً بالجائزة، حيث رأت الأكاديمية السويدية استحقاقه لها «لأعماله التي غاصت في فرادة التجربة البشرية مدعومة ببراعة لغوية»، وقد عرفت العربية ترجمة عدد من أعماله، منها: خوف حارس المرمى عند ضربة الجزاء - المرأة العسراء - الشقاء العادي - رسالة قصيرة للوداع الطويل - محنة - كاسبار، كما أنه تحدث أكثر من مرة عن علاقته الجيدة باللغة العربية، من خلال قراءة القرآن الكريم ومحيي الدين بن عربي، وببعض الشعراء مثل أدونيس، وأنه زار مصر في إطار رحلة حول العالم.

في حوار أجرته معه الشاعرة اللبنانية جومانة حداد عام 2006 ونشرته صحيفة النهار، وصفته قائلة: «إنه كائن بري منعزل، قليل الكلام، يرفض الحديث في السياسة، لعلمه المسبق بالهجوم الساحق المنتظر عليه، نظراً لمواقفه السياسية الصادمة، فيما يتصل بحروب البلقان، ما عرضه لتجاهل تام من الأوساط الأدبية في ألمانيا وأوروبا. كان يقول دائما: أعيش في «برج عاجي»، لكن برجي العاجي أكثر اقتراباً من الحقيقة ومن الحياة.

بسبب هذا الموقف حرم هاندكه من كثير من الجوائز، وهاجمه كثير من الأدباء، حين نشر عام 2006 مقالاً بعنوان: الرحلة إلى الأنهار: العدالة لصربيا، انتقد فيه الإعلام الغربي، لأنه أساء تناول الحرب في البلقان، عندئذ طالب الجزار سلوبودان ميلوسوفيتش بأن يكون هاندكه أحد شهود الدفاع عنه في المحكمة الجنائية الدولية، وفي النهاية أنكر الكاتب الكبير الإبادة الجماعية، التي قام بها الصرب في سربرنيتشا ضد مسلمي البوسنة، سنة 1995 وراح ضحيتها ما يقرب من 8 آلاف شخص.

وداع الجزار

في 18 مارس 2006 كان من أبرز من ألقوا كلمات وداع أمام آلاف من مشيعي الجزار الصربي، أثارت ضده زوابع غضب، كان يفخر في كلمته بقربه من الرئيس الصربي، لكنه أنكر ذلك وأرسل ترجمته للكلمة التي ألقاها بالصربية في جنازة القاتل إلى إحدى المجلات الفرنسية: العالم أو ما يدعى العالم، يعرف كل شيء عن يوغسلافيا وصربيا، العالم أو ما يدعى العالم، يعرف كل شيء عن سلوبودان ميلوسوفيتش، ما يدعى العالم يعرف الحقيقة، لكنني أشاهد وأنصت وأشعر وأتذكر، لهذا أنا هنا اليوم، بالقرب من يوغسلافيا، بالقرب من صربيا، بالقرب من سلوبودان ميلوسوفيتش. وحين سئل عن مواقفه السياسية الصادمة قال: مشكلتي ليست الحقيقة وإنما رغبتي في أن أكون حقيقياً.

حملات الرفض

حملات الغضب على رجل منحه الغرب جائزة نوبل ليست عربية فقط، فالرجل هلل لمذابح البوسنة والهرسك، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها أسوأ جريمة وقعت على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بينما كتب هاندكه، أن ضحايا المجزرة هم الذين دبروا المذبحة، ثم ألقوا باللوم على الصرب، وقال الكاتب الأمريكي بيتر ماس، إن آخر ما يحتاجه العالم الآن أن يتوج بشرف الجائزة كاتب مريض بأكثر الأمراض الفكرية تخلفاً في عصرنا.

وكان نادي القلم الأمريكي، أكثر غضباً في بيان جاء فيه: لقد صُعقنا باختيار كاتب استخدم صوته لتقويض الحقيقة التاريخية، وتوفير العون لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، واختتم البيان: إننا نرفض قرار الاحتفاء بكاتب، شكك دوماً في وقوع جرائم حرب تم توثيقها بالكامل، من أجل براعته اللغوية.. إن الدوائر الأدبية جديرة بما هو أفضل من ذلك الاختيار، خاصة في وقت تتصاعد فيه النزعات الاستبدادية، وتنتشر المعلومات المضللة.. نأسف غاية الأسف للاختيار الأدبي لنوبل.

أدب العزلة والوحدة

على الرغم من أن حملة احتجاج عالمية انطلقت ضد فوز الكاتب بجائزة نوبل، واتهمته بالعنصرية، فإن هذا لا ينفي أنه يحتل مكاناً بارزاً بين الأدباء المتمردين على القديم، الباحثين شكلاً ومضموناً عن الجديد، الحائرين في البحث عن هوية الإنسان، ومكانه في الكون بين المخلوقات ومكانه في المجتمع مع الآخرين، وأتيح له نجاح ساحق منذ البداية، لأنه بدأ وسط ظروف مواتية هي ظروف حركة الشباب في ألمانيا في الستينات، وإذا بالجمهور يحس بأن هذا الشاب الذي يعبر عن نفسه بتعبيرات استفزازية، ويسلك مع الآخرين سلوكاً شائناً جسوراً، ويرسل شعره كثيفاً ويلبس الملابس الشبابية، يعبر عنهم.

ظن بعض النقاد أن بيتر هاندكه ظاهرة عابرة، وأن أدبه قشرة لا لب لها، وأنه شعلة توهجت، ولن تلبث أن تنطفئ، لكن أعماله المتتالية تبين أنه، على الرغم من مسلكه الاستفزازي الغريب المثير، أديب يمثل جانباً مهماً من المعاصرة والتحديث، وأنه في رحلة باطنية حقيقية مع نفسه ومع الآخرين، مبكراً كتب هذا الكلام الدكتور مصطفى ماهر في صدر ترجمته لمسرحية كاسبار، ضمن سلسلة روائع المسرح العالمي، التي كانت تصدر في أوائل الستينات في القاهرة.

ولد بيتر هاندكه في 6 ديسمبر من عام 1942 في النمسا، والتحق بالمعهد الديني الذي يعد لسلك الكهنوتية، لكنه هرب منه، والتحق بإحدى الجامعات فترة قصيرة استمع فيها إلى محاضرات عن القانون، فلما قامت حركة الشباب في ألمانيا الغربية، شارك فيها وحقق شهرة كبيرة، وكتب عنه النقاد والدارسون كماً هائلاً من الدراسات والمقالات، وكان أول عمل ينشره هو رواية الزنابير 1966 - رواية مضادة - وفيها يدور العمل بأسلوب تجريبي حول موضوع الهوية، وأحدث عمل له هو رواية سارقة الفاكهة، التي صدرت في أوائل عام 2017.

سارقة الفاكهة، كما يرى الكاتب أحمد الزناتي، فيها إشارات إلى مفهوم الوحدة والعزلة وصعوبة التواصل الإنساني في المجتمع الحديث، إنها عمل يسعى كاتبه إلى الاستمتاع المطلق بالكتابة والتجريب، دون أن يجهد ذهنه في تطوير قصة محبوكة، حاشداً جهده الحقيقي في كيفية الهروب من شرح معنى القصة، مكتفياً بمصافحة سريعة على الهواء، لكنها رغم ذلك مصافحة دافئة تحمل دلالات كثيرة.

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تمرد

في عام 1966 عرضت مسرحيته إهانة الجمهور، ونجحت نجاحاً كبيراً، وهي مسرحية يصبح الجمهور فيها هو الموضوع، بدلا من أن يكون هو المتفرج، وتتضح في هذه المسرحية بعض الأفكار الأساسية لبيتر هاندكه، فهناك إلى جانب التمرد على الشكل الموروث، رفض للتصور التقليدي الواقعي، وبالتالي للمسرح الواقعي، وهناك إنكار التصورات الإيديولوجية، وما يقوم عليها من تفسيرات وتعليلات في المجالات المختلفة: الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وهناك قبل هذا وذاك تركيز على اللغة باعتبار أنها شيء قائم بذاته، ومدخل إلى فهم الإنسان، وجوهره وهويته وعلاقاته.

مسرحية كاسبار، أو كما يسميها هاندكه القطعة الكلامية، لا تقوم على سياق تنتظم به الأحداث دراميا، بل تقوم على الموضوع وعلى الكلام، واسم كاسبار مستقى من وقائع جرت في مطلع القرن التاسع عشر، حيث ظهر في عام 1828 صبي اسمه كاسبار هاوزر، تقدم إلى معلم فروسية في نورنبرج، يحمل خطاباً جاء به أنه كان محبوساً منذ عام 1812 وأنه نشأ وتربى في عزلة عن العالم، وأنه ابن جندي، ويريد أن ينخرط في سلك الجندية، وقد أحدثت هذه القصة صدى كبيراً، واهتم بالصبي الكثيرون من علية القوم، وحاولوا إصلاح ما فسد في شخصيته، نتيجة هذه العزلة عن الناس، دون جدوى، وتبين أنه متأخر عقلياً، وبمضي الزمن نشأت حكايات كثيرة عن كاسبار هاوزر، منها أنه حبس بعيداً عن الناس، فلم يتعلم الكلام إلا في وقت متأخر، وكان ما تعلمه لا يزيد على بضع كلمات.



اتحاد الكتاب العرب:

كاتب من أنصار الإبادة الجماعية

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بياناً جاء فيه: بوصف الاتحاد مؤسسة عربية ودولية بارزة تضم ثمانية عشر اتحاداً وهيئة كبرى للأدباء والكتاب العرب في ثماني عشرة دولة، فإنه يعلن رفضه الكامل لقرار الأكاديمية السويدية بمنح جائزة نوبل للآداب لعام 2019 للكاتب النمساوى بيتر هاندكه، وهو القرار الذى قوبل، ولا يزال، بموجة استنكار دولية غير مسبوقة فى تاريخ الجائزة.

وأكد البيان أن هذا الاختيار الشائن للكاتب النمساوي صاحب المواقف الداعمة لليمين الأوروبي المتطرف، والذي جاء من بعد فضيحة كبرى تسببت في حجب جائزة نوبل للآداب العام المنصرم 2018، قد أتى مخيباً لآمال آلاف المثقفين والكتاب والمبدعين وتوقعاتهم في أنحاء العالم كافة.

وأوضح الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، أن اختيار بيتر هاندكه للجائزة يمثل عاراً ثقيلاً على تاريخ الجائزة، ويلقى بظلاله الكئيبة على معايير منحها، وينال بالسوء من حيدتها، إذ ينطوي على مكافأة كاتب كان من أنصار جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين البشرية، وهي جرائم التصفية العرقية التي تعرض لها الآلاف من المسلمين في البلقان في تسعينات القرن المنصرم.

وتابع البيان: إذ يؤكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن هذا المنح يمثل على المستوى السياسي دعماً من جائزة أدبية دولية كبرى لليمين الأوروبي المتطرف، فإنه يقف مع المؤسسات الدولية الكبرى، ونوادي القلم، والشخصيات العامة من كبار كتاب العالم ومبدعيه، المنادين بسحب الجائزة، والرافضين لهذا الاختيار الشائن لكاتب لا يخلو تاريخه من عنصرية بغيضة.

ختم العار



قال رئيس الوزراء الألباني إدي راما، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: لم أفكر يوماً أنه بسبب جائزة نوبل سأشعر بالرغبة في التقيؤ.

وتابع: بالنظر إلى القرار المخزي الذي اتخذته سلطة أخلاقية مثل أكاديمية نوبل، فقد تم ختم العار كقيمة جديدة، فلا يمكننا أن نكون بلا إحساس تجاه العنصرية والإبادة الجماعية.

من جانبه علق وزير خارجية كوسوفو السابق بيتريت سليمي، على هذا القرار، قائلاً مرحباً جائزة نوبل، هل تعلمون أن هاندكه كان يدعم الحصار على سراييفو، وشرب الخمر مع الجنود الذين يقتلون الأطفال من خلال عمليات القنص وقال إن «المسلمين يقتلون أنفسهم»؟ مقزز. هذا هو القرار الأكثر هجومية، ماذا بعد؟

وانتقدت الكاتبة البوسنية عايدة شهوفيتش، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فوز هاندكه بنوبل قائلة «استيقظت هذا الصباح على خبر فوز بيتر هاندكه بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام!! عار على جوائز نوبل مكافأة أحد أتباع جرائم الحرب الذي نفى بالعلن مذبحة سربرنيتشا وادعى أن المسلمين قد ارتكبوا مذابحهم في سراييفو خلال 1425 يومًا من الحصار، لقد تحدث هاندكه في تشييع جنازة الصربي مجرم الحرب سلوبودان ميلوسوفيتش في بلغراد عام 2006 قائلا: أنا لا أعرف الحقيقة. لكنني أنظر. أنا أسمع. أشعر. أنا أتذكر. هذا هو السبب في أنني هنا اليوم، بالقرب من يوغسلافيا، بالقرب من صربيا، بالقرب من سلوبودان ميلوسوفيتش.

وأضافت: حسنًا السيد هاندك، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تعرف الحقائق ولديها الوثائق التي تثبت كيف أن 8372 مسلماً قتلوا بشكل منهجي خلال الإبادة الجماعية في سربرنيتشا. تعرف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الحقيقة لأنها عملت بلا كلل منذ العام 1996 للعثور على الرفات والتعرف عليها، والتي كانت في كثير من الأحيان تنقل إلى مقابر جماعية ثانوية في محاولة من قبل الجناة لإخفاء جرائمهم، يعرف الناجون، الذين ما زال بعضهم ينتظرون العثور على أحبائهم ودفنهم بعد سنوات عديدة، الحقيقة.