البحرين تهزم إيران وتبعدها عن المركز الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم التعادل السلبي القمتين التاريخيتين في الضفة الغربية بين فلسطين، وضيفتها السعودية، وبيونج يانج بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

كما أن فوز البحرين على إيران 1-صفر في المنامة، أخذ حيزاً من الأهمية، وفي أبرز المباريات الأخرى فازت قطر على عمان 2-1، والعراق على مضيفه الكمبودي برباعية نظيفة، وسوريا على ضيفتها غوام بالنتيجة نفسها، وعاد لبنان بفوز كبير على سريلانكا بثلاثية، وبها تغلب الأردن على ضيفه النيبالي.

ولم يقدم الأخضر السعودي الشيء الكثير في استاد فيصل الحسيني في الضفة الغربية، بل أفلت من الخسارة أمام فلسطين في أول مباراة من نوعها للفريق السعودي في فلسطين.

وصبت النتيجة في مصلحة منتخب أوزبكستان الذي تصدر المجموعة بعد فوزه على مضيفته سنغافورة بنتيجة 3-1، وبات في رصيد أوزبكستان ست نقاط من ثلاث مباريات، مقابل خمس نقاط للسعودية صاحبة المركز الثاني (ثلاث مباريات)، وفلسطين الثالثة (أربع نقاط من ثلاث مباريات)، أمام سنغافورة (أربع نقاط من أربع مباريات).



تعادل كوري



وتعادلت كوريا الشمالية مع ضيفتها وجارتها اللدودة كوريا الجنوبية سلباً، في مباراة تاريخية من دون جماهير تركزت الأضواء عليها، ولم تكن منقولة مباشرة على الهواء.

وتواجه البلدان اللذان هما في حالة حرب عملياً، على ملعب «كيم إيل سونج» في مباراة غير منقولة، من دون جماهير كورية جنوبية، أو محلية، أو حضور إعلامي أجنبي في أول مباراة تنافسية تقام في بيونج يانج بين الجارتين.

وفي المجموعة نفسها، عاد لبنان بالنقاط الثلاث من رحلته إلى سريلانكا، بتفوقه على منتخبها المضيف بثلاثة أهداف سجلها حسن معتوق (14 من ركلة جزاء)، وهلال الحلوة (37 من ركلة جزاء و81).

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انتصار بحريني

وأزاح المنتخب البحريني ضيفه الإيراني عن صدارة المجموعة الثالثة عندما تغلب عليه 1-صفر سجله محمد الحردان (65 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني توالياً للبحرين بعد سقوطها في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفها العراقي، فرفعت رصيدها إلى سبع نقاط بفارق الأهداف خلف العراق الذي تغلب على مضيفته كمبوديا 4-صفر، فيما تراجعت إيران إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيدها عند ست نقاط من فوزين آخرها كان كاسحاً على كمبوديا 14-صفر.

وفي المجموعة ذاتها، واصل المنتخب العراقي انطلاقته الجيدة بفوزه الكبير على مضيفه الكمبودي برباعية تناوب على تسجيلها إبراهيم بايش (22)، ومهند علي (41)، وأمجد عطوان كاظم (57)، وأحمد ابراهيم خلف (62).

وابتعد المنتخب القطري، أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على المنتخب العماني بهدفين لأكرم عفيف (3) والمعز علي (71) مقابل هدف للمندر العلوي (64).

وأهدر حسن الهيدوس ركلة جزاء لقطر (25).

ورفعت قطر رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات، وألحقت الخسارة الأولى بعُمان، في ثلاث مباريات، وجمدت رصيدها عند ست نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة نفسها، تعادلت الهند مع ضيفتها بنغلادش 1-1.

هاتريك السومة

واستفاد المنتخب السوري على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له منتخب الفلبين بإجباره ضيفه الصيني على التعادل السلبي، وأزاح الأخير عن صدارة المجموعة الأولى بعد أن فاز على غوام برباعية نظيفة كان مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة بطلها بتسجيله هاتريك في الدقائق 3 و44 و83، وأضاف محمود المواس الرابع (90+5).

ورفعت سوريا رصيدها في الصدارة إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام الصين التي كانت تمني النفس بفوز ثالث على التوالي.

وحقق المنتخب الأسترالي فوزه الثالث توالياً عندما اكتسح مضيفه التايواني 7-1. وفرض آدم تاغرت وجاكسون إيرفاين وهاري سونار أنفسهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم ثنائية، الأول في الدقيقتين 12 و19، والثاني في الدقيقتين 34 و36، والثالث في الدقيقتين 73 و88، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف السادس في الدقيقة 84. وسجل تشين يي وي هدف الشرف للمضيف في الدقيقة 21.

وفي المجموعة نفسها، استعاد الأردن توازنه بفوزه على ضيفه النيبالي 3-صفر على ملعب عمان الدولي.

وانتظر المنتخب الأردني الشوط الثاني لحسم النتيجة حيث افتتح فراس شلباية التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 56، وأضاف احمد العرسان الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يعزز بهاء فيصل النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة 88.