القضاء اللبناني يطلب دعما فنيا من فرنسا للكشف عن أسباب الحرائق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن سلطات التحقيق القضائية في لبنان، طلبت دعما فنيا من فرنسا، في إطار التحقيقات التي تستهدف الكشف عن أسباب اشتعال الحرائق المدمرة التي اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، مشيرة في عددها الصادر اليوم، إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعث بكتاب "مذكرة رسمية" إلى السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه، طلب إليه أن تقدم بلاده المساعدة الفنية للتحقيق في أسباب اشتعال الحرائق، لا سيما مناطق الأحراج "الغابات والأشجار والكثيفة" اللبنانية.

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كانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، كلفت في اجتماعها، مساء أمس، الهيئة العليا للإغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار التي نجمت عن الحرائق، وكذلك تكليف وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب هذه الحرائق، والعقبات التي واجهتمهما والخطوات التي يجب على مجلس الوزراء اتخاذها منعا لتكرر الأمر مرة أخرى، كما بدأت وزارة العدل تحقيقاتها؛ للوقوف على أسباب هذه الحرائق وملابساتها.

واجتاحات سلسلة من الحرائق الهائلة عددا من المناطق اللبنانية لاسيما على مدى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وتركزت أثارها المدمرة في نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت في قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم في بعض المناطق، وبذلت أجهزة الدفاع المدني بمساندة من الجيش جهودا كبيرة في سبيل السيطرة على الحرائق وإخمادها.