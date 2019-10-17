دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Olympus تنافس كاميرة Nikon Z50 بإصدارها الجديد M5 Mark III ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Olympus عن إصدارها الجديد من كاميرة M5 Mark III التي تأتي بمستشعر 20.4 ميجا بيكسل، والتي تضم مواصفات تنافس إصدار Nikon الأخير Z50.

تنطلق كاميرة M5 Mark III بتصميم مستشعر Micro Four Thirds بدقة 20.4 ميجا بيكسل، والتي تدعم 6.5 من نقاط التوقف في تقنية تثبيت الصورة، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع القدرة على إنتاج صور ثابتة بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتضم كاميرة OM-D E-M5 Mark III مجموعة من المميزات تشمل بعض من مواصفات إصدار الشركة المميز E-M1، مع نمط تصوير Pro، والذي يتيح إلتقاط 14 إطار قبل الضغط على المصراع، وهو نمط يدعم تسجيل سريع للأحداث، أيضاً تأتي الكاميرة بنمط تركيز تلقائي hybrid للكشف عن موضوع التصوير في 121 مرحلة.

وتقدم Olympus كاميرة OM-D E-M5 Mark III بوزن أخف من إصدارها السابق الذي قدم في عام 2015، كما تتفوق على كاميرة Nikon Z50 APS-C في حجم المستشعر، جودة التصوير إلى جانب ميزة التثبيت، ومقاومة تغييرات الطقس مع معايير IPX.

وتأتي كاميرة E-M5 Mark III بقياسات 125.3 في 85.2 في 49.7 مم، كما تأتي بوزن 395 جرام، لذا تتميز الكاميرة بتصميم أخف وزناً من الإصدار السابق.

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كما تدعم الكاميرة التصوير المستمر حتى 10 إطار لكل ثانية مع نظام تركيز تلقائي قابل للتخصيص بشكل كامل، كما قامت Olympus بإضافة تحسينات على تقنية تثبيت الصور في إطار الكاميرة، والذي يأتي بتحسينات في نقاط توقف تصل إلى 5.5 في التثبيت الرئيسي، أو 6.5 من نقاط التوقف مع عدسات Sync-IS.

ومن المقرر أن تدعم بطارية الكاميرة المستخدمين في تصوير ما يصل إلى 310 لقطة، أو ما يصل إلى 750 لقطة عند تمكين نمط Quick Sleep، كما تدعم البطارية الشحن عبر منفذ USB في قاعدة شحن أو شاحن خاص بالهاتف.

وفي تسجيل الفيديو تدعم كاميرة E-M5 Mark III تسجيل فيديو بدقة C4K عند 24 إطار لكل ثانية، أو 4k عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية في التصوير بالحركة البطيئة.

وتوفر Olympus كاميرة OM-D E-M5 Mark III للبيع في 18 من نوفمبر، بسعر 1390 دولار تقريباً، و 2000 دولار تقريباً مع عدسات M.Zuiko 12-200 f/3.5-6.3أو 2150 دولار مع عدسات M.Zuiko 12-40 f/2.8 Pro.

المصدر

هذا الموضوع Olympus تنافس كاميرة Nikon Z50 بإصدارها الجديد M5 Mark III ظهر على التقنية بلا حدود.