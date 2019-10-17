دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Master & Dynamic تطلق سماعة MW07 Go اللاسلكية بسعر 199 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار جديد من السماعات اللاسلكية يقدم من شركة Master & Dynamic في سماعة MW07 Go، التي يمكن أن تدعم المستخدم على مدار اليوم أو عند ممارسة التمارين الرياضية، مع سعر 199 دولار.

بديل أخر لسماعة ابل اللاسلكية AirPod يقدم اليوم من شركة Master & Dynamic، حيث كشفت الشركة عن سماعة MW07 Go التي تأتي بمستوى تسعير على نفس مستوى تسعير سماعة ابل، وأقل من إصدارات سوني وSennheiser من السماعات اللاسلكية.

قدمت شركة Master & Dynamic اثنان من الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية في MW07 Plus وMW07 Go اليوم، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بعمر أطول للبطارية مع نطاق أكبر لتقنية البلوتوث.

ولقد صممت شركة Master & Dynamic سماعة MW07 Go بشكل خاص لدعم المستخدم في المهام المختلفة، حيث يمكن أن تقدم الدعم الجيد في الإستخدام على مدار اليوم، أو في الأنشطة الرياضية، كما تتميز السماعة بتصميم أصغر بنسبة 15% عن الإصدار الأصلي MW07، وتدعم معايير IPX6 لمقاومة الماء.

أيضاً تتميز السماعة بتصميم من مركب TR90 وهي إحدى المواد المستخدمة في صناعة النظارات، كما تأتي سماعة MW07 Go مع ثلاثة وحدات مميزة بأحجام مختلفة في أطراف السماعة، لتتوافق مع أذن المستخدم ولدعم التثبيت بشكل أفضل، كما يمكن إستخدام السماعة بدون هذه الوحدات أيضاً.

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وتضم سماعة MW07 Go اثنان من الميكروفونات لتلقي المكالمات، والتي تدعم تنقية الأصوات والضوضاء المحيطة في الأماكن المزدحمة، كما تأتي السماعة بنفس أدوات وأزرار التشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات، حيث يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر،بينما يأتي الجانب الأيمن بزر متعدد المهام، مثل التشغيل، التوقيف المؤقت، تخطي مسارات التشغيل، أو تنشيط المساعد الإفتراضي.

سماعة MW07 Go لا تضم ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة، أو مستشعرات القرب للتوقف التلقائي عند خلع السماعات كما في MW07 Plus، إلا أنها ستدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، كما تتميز حافظة الشحن بتصميم من الألومينوم مع غطاء من النسيج، مع مؤشر LED للكشف عن تقدم الشحن، كما تضيف الحافظة عمر شحن يصل إلى 12 ساعة.

ومن المقرر أن تنطلق سماعة MW07 Go بألوان الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأحمر، والرمادي،على أن تتوفر في Best Buy في 20 من أكتوبر بسعر 199 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Master & Dynamic تطلق سماعة MW07 Go اللاسلكية بسعر 199 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.