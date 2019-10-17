ليبيا.. طيران حفتر يستهدف مقرا لإحدى كتائب "الوفاق" بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدف طيران حربي تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، مقر كتيبة تتبع لقوات حكومة الوفاق الليبية، وسط العاصمة طرابلس.

وقال مراسل الخليج 365 نقلا عن شهود عيان، إن الطيران الحربي استهدف مقر كتيبة باب تاجوراء بشارع الظل وسط طرابلس.

وبحسب المصدر نفسه، فإن مقر الكتيبة يقع وسط حي سكني، ما تسبب في حالة ذعر بين المدنيين من أهالي الحي.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع لحفتر، إن سلاح الجو استهدف الموقع الرئيسي لكتيبة باب تاجوراء.

وأضاف البيان المقتضب الذي نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن القصف دمر غرفة عمليات، دون إعطاء مزيدا من تفاصيل.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.