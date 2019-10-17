قدم: الأهلي والزمالك يرفضان لعب أي مباراة بالدوري المصري قبل لقاء القمة

محمد يونس/ الخليج 365

أعلن قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، رفضهما خوض أي مباراة في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم قبل لقاء القمة 119 بينهما، والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى لدواع أمنية بعدما كانت مقررة السبت.

وقال الأهلي في بيان نشره موقعه الرسمي، إنه "يؤكد احترامه الكامل للأمن.. لكن لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانعًا في إقامتها بدون جماهير".

وأشار إلى دور الأمن وقدرته على تأمين الكثير من الأحداث الرياضية "وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو/ حزيران الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير".

وبين أنه يرفض أن يستثمر البعض هذا التأجيل "لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية، ..لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها".

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من جانبه، قال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريح متلفز الليلة الماضية: "كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن الدولة ليست مطالبة بتوضيح سبب تأجيل المباراة".

غير أنه أضاف في الوقت ذاته: "لم يكن لدينا أي نية للتأجيل، لكننا نرفض استبدال لقاء القمة بلقاء آخر قبل مواجهة الأهلي في الموعد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وأعلن اتحاد الكرة المصري في بيان الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للقاء.

وبعدها قرر تقديم مباراتي الزمالك والأهلي من الجولة الخامسة أمام المقاولون العرب والجونة ليقاما يومي السبت والثلاثاء على الترتيب.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد ثلاث جولات، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.