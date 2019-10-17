"الخليج 365" ترصد منازل أحرقها الإرهابيون قبل هربهم من تل أبيض السورية

تل أبيض/ أدهم كاكو/ الخليج 365

رصدت كاميرا الخليج 365 آثار منازل أحرقها عناصر تنظيم "بي كا كا-ي ب ك" الإرهابي في مركز مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا بعد فرارهم منها نتيجة عملية نبع السلام التي انطلقت لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري من تحرير مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة ضمن عملية نبع السلام.

وأظهرت كاميرا الخليج 365 حالة منازل المدنيين التي أصبحت غير صالحة للسكن بعد إحراقها من قبل الإرهابيين، وتحول أثاثها لرماد.

وفي لقاء مع الخليج 365، أوضحت سيدة سورية أنها عادت إلى منزلها عقب تحريره من الإرهابيين لتجده محترقا وغير صالح للسكن.

وأضافت أن عناصر تنظيم "بي كا كا-ي ب ك" الإرهابي قاموا بإحراق منازل المدنيين بعد هزيمتهم أمام القوات التركية والجيش الوطني السوري.

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وأشارت أن أهالي مدينة تل أبيض عادوا إلى منازلهم بعد أن هجروا منها من قبل التنظيم إلى قضاء "أقجه قلعة" التابع لولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، إلا أنهم تفاجؤوا بمنازلهم المحترقة.

وفي حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا-ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام تنظيم "بي كا كا-ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.