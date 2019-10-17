قوات "نبع السلام" تعثر على مستوع أسلحة للإرهابيين في "رأس العين"

رأس العين / عمر قوبران / الخليج 365

عثرت قوات "نبع السلام" على مستوع كبير للأسلحة في منطقة "رأس العين" السورية، وضبطت داخله كميات كبيرة من الذخائر والقذائف الصاروخية.

وتواصل قوات الجيشين التركي والوطني السوري في اليوم التاسع لعملية "نبع السلام"، عملياتها ضد الإرهابيين في قرى شرق "رأس العين" الحدودية مع تركيا.

وعثرت قوات "نبع السلام"، على مستودع أسلحة في منطقة قريبة من طريق "إم 4" جنوبي رأس العين.

ويوجد بداخله أكثر من 100 قذيفة صاروخية طويلة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون وذخائر دوشكا، وآلاف الذخائر المضادة للطائرات، و 300 جهاز كاشف للألغام.

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وكما ضبطت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، كميات كبيرة من الذخائرة المكونة من الطلقات والقذائف الصاروخية، أثناء عملية التمشيط المستمرة في قرى محررة تابعة لـ"رأس العين".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.





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