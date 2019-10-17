"الجبهة الثورية" تطالب بإرجاء المباحثات مع الحكومة السودانية لأسبوعين

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

طلبت "الجبهة الثورية" السودانية إرجاء المباحثات المباشرة مع الحكومة لمدة أسبوعين، وفق ما أعلنه توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة.

وقال قلواك، في تصريحات للصحفيين الخميس بجوبا، إنهم سيقومون بالرد على تلك المطالب اليوم بعد تحديد أجندة التفاوض والاتفاق على خارطة الطريق.

من جانبه، قال سيف الدين عيسى ، عضو الوفد المفاوض للجبهة الثورية السودانية، إنهم اتفقوا في مسار دارفور على أن يتم تأجيل المنبر (التفاوض) لمدة أسبوعين لحين حسم قضايا إجرائية، لم يوضحها.

وأوضح عيسى، للأناضول، "اتفقنا على تأجيل المنبر، فهناك قضايا لم تحسم بعد، كما أن هناك لجان لم تشكل للآن، الي جانب موضوع إطلاق سراح الأسرى".

وأوضح: "لمنا الوساطة خطابًا مكتوبًا بذلك، وهي وافقت على التأجيل من حيث المبدأ".

وشدد عيسى على التزام "الجبهة الثورية" السودانية على أن تكون جوبا هى مقر التفاوض.

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كما طالب محمد إسماعيل، الأمين السياسي لحركة "تحرير السودان/ جناح مناوي"، في تصريح للأناضول، الحكومة بوقف العدائيات، إطلاق سراح جميع الأسرى، على أن تبدأ عملية التفاوض بعد أسبوعين.

وينتظر أن تقدم الوساطة ردها النهائي للأطراف بخصوص عملية تأجيل المباحثات، مساء الخميس.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري، والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

والشهر الماضي وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المباحثات التي ستنطلق الأسبوع المقبل بصورة رسمية.

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