الرياض تستضيف أضخم بطولة للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

بدأ عشاق الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، في الاستعداد لاختبار مهاراتهم في الفعالية الأولى لـ”كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل” في المملكة العربية السعودية.

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ستقام فعالية لعبة الموبايل الأكثر شهرة في المنطقة خلال “موسم الرياض”، ومن المتوقع أن تستقطب آلاف اللاعبين والمشجعين إلى العاصمة.

وستستمر بطولة “كأس العالم لتحدي النجوم” ابتداءً من 12 وحتى 14 ديسمبر.

وأعلنت الجهة المنظمة لـ”موسم الرياض” عن مشاركة لعبة “ببجي موبايل” في “موسم الرياض”. وستشهد “بطولة كأس العالم لتحدي النجوم” 16 فريقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتنافسون ضد 16 فريقاً من جميع أنحاء العالم، وسيعلن المنظمون قريباً عن إجمالي قيمة الجائزة التي يتوقع أن تتجاوز مليون ريال سعودي.

اجتاحت لعبة “ببجي موبايل” العالم منذ صدورها في عام 2018 وحققت أكثر من 400 مليون عملية تنزيل. ولقِيَ خبر مشاركتها في “موسم الرياض” إشادة كبيرة لدى عشاق الألعاب الإلكترونية المشاهير، وكان ذلك دليلًا إضافيًا على التزام “ببجي موبايل” بجلب التقنيات المبتكرة إلى المنطقة.