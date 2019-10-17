شاهد .. وفاة ملاكم أمريكي بعد خسارته بالضربة القاضية

الخميس 17 أكتوبر 2019

الملاكم الأميركي باتريك داي

الخليج 365 ـ متابعات

فارق الملاكم الأميركي باتريك داي الحياة يوم أمس الأربعاء بعدما أصيب بالضربة القاضية في مباراة مع تشارلز كونويل جرت مساء السبت في شيكاغو.



وعقب المباراة التي تلقى فيها داي (27 عاما) لكمة قوية نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته بإصابة بالغة في الدماغ، حيث حاول الأطباء علاجه خلال الأيام الأربعة الماضية.

وذكر كونويل الذي أطاحت ضربته بداي في تغريدة على تويتر "أنه لم يقصد ما حدث له".

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وأكدت شركة (DiBella) الراعية لداي في بيان أن داي توفي وقد كان محاطا بأفراد أسرته وأصدقائه ومدربه جو هيغينز، مشيرين إلى أنهم ممتنين إلى جميع من دعا ودعم داي خلال الأيام الماضية.

واحترف داي الملاكمة في 2013 وحصل على بطولة "دبليو بي سي كونتيننتال أميركا" في 2017.

كما أنه حقق لقب بطولة "آي بي إف إنتركونتننتال" في 2019.