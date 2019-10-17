قنصلية الدولة في برشلونة تهيب بالمواطنين تجنّب أماكن التظاهر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصحت القنصلية العامة للدولة في برشلونة مواطني الدولة الموجودين في إقليم كتالونيا، بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والتظاهرات، كما نصحت الموجودين في الدولة بتأجيل السفر غير الضروري مؤقتاً إلى انتهاء الإضرابات.

ودعت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 0034932408550 أو مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

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