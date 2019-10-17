لافروف يحذر من تحوّل ليبيا إلى قاعدة كبرى للإرهابيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من تحول ليبيا إلى قاعدة كبرى للإرهابيين في شمال إفريقيا، فيما أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، أمس، دخول كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبي لمدينة مرزق من البوابة الشرقية، وسط ترحيب من الأهالي وفرار الميليشيات.

وقال لافروف، أمس الأربعاء: «ليبيا تجازف بأن تصبح قاعدة رئيسية للإرهاب، حيث ستنتشر هذه العدوى إلى العديد من بلدان القارة»، مضيفاً أن المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف الليبية أدت إلى ظهور واستمرار الفراغ الأمني في ليبيا.

لودريان يدعو إلى إجراء انتخابات

من جانبه طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات، مؤكداً أن الأطراف الفاعلة في الملف الليبي باتت مقتنعة بحقيقة أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية.

وقال لودريان في حوار مع موقع «الدبلوماسية الفرنسية»، أمس، إنه كي يتحقق هذا المسار السياسي يتعين تنظيم مؤتمر دولي مع جميع المعنيين، هدفه حث الليبيين على تحديد جدول زمني للانتخابات، مشترطاً الامتثال لحظر الأسلحة وعقد هدنة ثم وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والجيش .

ميدانياً، أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، أمس، دخول كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبي لمدينة مرزق المحتلة من العصابات التشادية منذ أغسطس الماضي، من البوابة الشرقية، وسط ترحيب من الأهالي وفرار الميليشيات.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الكتيبة قامت بحملة مداهمات على أوكار الجريمة، وألقت القبض على عدد من أفراد ما يسمى قوة حماية الجنوب بعد محاولتهم الاعتداء على أفراد الكتيبة، فيما لاذ آخرون بالفرار.

وقال العميد خالد المحجوب، قائد إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد على كل المستويات.

وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) قد شنت سلسلة غارات في سبتمبر الماضي على تمركزات قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق نتج عنها مقتل أكثر من 47 إرهابياً .

إلى ذلك، خاض الجيش الليبي اشتباكات عنيفة في محاور عدة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت غرفة العمليات أن الاشتباكات متواصلة منذ الثلاثاء، في منطقة المشروع وقرب معسكر حمزة، وطريق المطار، والخلة، وقرب منطقة جوازات صلاح الدين، مشيرة إلى تقدم الجيش في عدد من المحاور أمام تراجع ميليشيات الوفاق وفقدانها نقاطاً مهمة من تمركزاتها، حيث انسحبت بعض‏ كتائب لواء المحجوب عائدة إلى مصراتة عبر طريق القربوللي.

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اعتقال «داعشي»

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة أيضاً، إلقاء القبض على أحد عناصر «داعش» الإرهابي خلال عملية نوعية قامت بها القوات الخاصة تم على إثرها القبض على أحد «الدواعش».

اتهامات لحكومة الوفاق

واتهمت الحكومة المؤقتة، حكومة الوفاق بقطع العائدات النفطية عن المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعلن رئيس الحكومة عبدالله الثني، أمس، في حديث لوكالة «أسوشيتد برس» أن المناطق الشرقية التي تضم معظم المنشآت النفطية في البلاد تتلقى شهرياً نحو 126 مليون دولار فقط من العائدات النفطية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، مضيفاً أن حكومة طرابلس التي تسيطر على مصرف ليبيا المركزي «تستمر في دفع العائدات النفطية إلى مجموعات وميليشيات خارجة على القانون».

وتستضيف القاهرة، غداً الجمعة، ثاني اجتماعات النواب الليبيين بحضور أكثر من 90 نائباً. (وكالات)