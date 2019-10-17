سقوط طائرة تركية مُسيرة في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أُسقطت طائرة مُسيرة تركية في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر، بمحافظة الحسكة، شمال شرق البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ودخلت، مساء أمس، قوات الحكومة السورية، مدينة كوباني في شمال سوريا، لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، بحسب سكاي نيوز عربية.

ورافقت قوات روسية القوات السورية لدى دخولها كوباني، المدينة ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.