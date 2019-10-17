سقوط طائرة تركية مُسيرة في سوريا

أُسقطت طائرة مُسيرة تركية في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر، بمحافظة الحسكة، شمال شرق البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ودخلت، مساء أمس، قوات الحكومة السورية، مدينة كوباني في شمال سوريا، لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، بحسب سكاي نيوز عربية.
ورافقت قوات روسية القوات السورية لدى دخولها كوباني، المدينة ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.