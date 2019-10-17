احتفاء بالسفير التركي و"نبع السلام" في تكريت اللبنانية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الاناضول



زار السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل اليوم الخميس بلدة تكريت في قضاء عكار شمالي لبنان حيث كان في استقباله العديد من أهالي المنطقة وقيادات شعبية ورسمية.

وكان في استقبال السفير حشد من الاهالي وفعاليات مختلفة رسمية على رأسهم رئيس بلدية تكريت عبد الله غية ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي ورئيس اتحاد مخاتير تكريت غازي أيوب.



ورفع الاهالي أعلام تركيا في البلدة ترحيبا بالسفير وسط هتافات داعمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعملية "نبع السلام" التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا لابعاد الارهابيين عن حدودها.



وفي كلمة له رحب رئيس البلدية بالسفير تشاكل، مشددا على أمله في أن يكون له بصمة في دعم المجال التعليمي (منح جامعية) والبنى التحية في البلدة واي مجال يعزز حضور الدولة التركية التي لها جذور تاريخية في لبنان.



وتمنى غية ان يكون لتركيا "دورا جامعا وتوافقيا مع العرب ليشكلوا قوة اقتصادية عالمية وتاسيس سوق اسلامية مشتركة وقوة وحضور دولي في مجلس الامن لاستعادة الحقوق العربية المغتصبة".



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من جهته الشيخ اسامة الرفاعي استذكر في كلمة له فضل الدولة العثمانية على المسلمين وغير المسملين في الدول التي كانت تحكمها.



واضاف أنه في ايامنا هذه كم تتحمل الدولة التركية من الهموم والتكاليف الباهظة لنجدة المظلومين وخاصة في ظل ما يجري حولنا .



ولفت الى ان تركيا تضحي بشبابها وخيرة رجالها دفاعا عن المظلومين داعيا المسلمين للدعاء لها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.

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